Главный тренер сборной Белоруссии прокомментировал состояние заболевшей коронавирусом на ЧМ фигуристки

Главный тренер сборной Белоруссии на чемпионате мира 2021 в шведском Стокгольме Олег Васильев в прямом эфире «СЭ» рассказал о состоянии фигуристки своей команды Виктории Сафоновой, которая не смогла выступить на турнире из-за положительного теста на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

«Вика чувствует себя хорошо, все замечательно. С отрицательным тестом она сразу же вернется домой», — сказал Васильев.

Отметим, что помимо Сафоновой с положительными тестами были еще два спортсмена. Их имена до сих пор не сообщаются.

(Рустам Имамов)