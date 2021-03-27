Главный тренер сборной Белоруссии прокомментировал состояние заболевшей коронавирусом на ЧМ фигуристки
Главный тренер сборной Белоруссии на чемпионате мира 2021 в шведском Стокгольме Олег Васильев в прямом эфире «СЭ» рассказал о состоянии фигуристки своей команды Виктории Сафоновой, которая не смогла выступить на турнире из-за положительного теста на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.
«Вика чувствует себя хорошо, все замечательно. С отрицательным тестом она сразу же вернется домой», — сказал Васильев.
Отметим, что помимо Сафоновой с положительными тестами были еще два спортсмена. Их имена до сих пор не сообщаются.
(Рустам Имамов)
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