Ягудин о прокате Туктамышевой: «С инфарктом уеду с этого чемпионата мира!»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин эмоционально отреагировал на выступление Елизаветы Туктамышевой на чемпионате мира в Стокгольме. Чемпионка мира и Европы-2015 допустила одно падение в произвольной программе, получила 141,60 балла и занимает первое место за два выступления до конца турнира.

«С инфарктом уеду с этого чемпионата мира! — сказал Ягудин в эфире Первого канала. — Заставила нас Императрица поволноваться. Небольшой поворотик случился в начале, потом собралась. Сжимали кулаки. Идеальный тройной аксель. Была ошибка на тройном флипе. Показалось, что теряет темп, энергетику, особенно во время дорожки в середине. Но молодец. Шесть лет назад она стала чемпионкой Европы здесь в Швеции».