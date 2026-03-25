Сакамото: «Не было ощущения, что это последняя программа, скорее обычная тренировка»

Японская фигуристка Каори Сакамото прокомментировала выступление с короткой программой на чемпионате мира в Праге.

Соревнования проходят с 25 по 29 марта. Фигуристка лидирует после короткой программы, набрав 79,31 балла.

«Мне удалось закончить выступление без серьезных сбоев, так что в целом, думаю, сегодня все прошло хорошо.

В последнее время на тренировках я часто катаю чисто, и уже в первые 10 секунд выступления я почувствовала: «Хорошо, сегодня я снова сделаю все без ошибок». Поэтому не было ощущения, что это последняя (короткая) программа, скорее обычная тренировка, и я выходила на лед довольно расслабленной. В этот раз я тоже нервничала. Волнение нахлынуло прямо перед шестиминутной разминкой, но во время нее мне удалось успокоиться», — приводит слова Сакамото Golden Skate в соцсети.

25-летняя Сакамото является трехкратной чемпионкой мира. На ее счету три серебра и одна бронза Олимпийских игр. Фигуристка объявила о завершении карьеры после сезона-2025/26.

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