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25 марта, 18:21

Сакамото лидирует после короткой программы на чемпионате мира-2026

Руслан Минаев
Каори Сакамото.
Фото Getty Images

Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла короткую программу в женском одиночном катании на чемпионате мира 2026 года. Турнир проходит в Праге.

Спортсменка набрала 79,31 балла.

Второе место заняла японка Моне Чиба — 78,45 балла. Третьей идет американка Эмбер Гленн — 72,65 балла.

25-летняя Сакамото является трехкратной чемпионкой мира. На ее счету три серебра и одна бронза Олимпийских игр. Фигуристка объявила о завершении карьеры после сезона-2025/26.

С остальными результатами короткой программы можно ознакомиться на сайте «СЭ».

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Каори Сакамото
Моне Чиба
Эмбер Гленн
Фигурное катание
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