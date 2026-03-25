Сакамото лидирует после короткой программы на чемпионате мира-2026

Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла короткую программу в женском одиночном катании на чемпионате мира 2026 года. Турнир проходит в Праге.

Спортсменка набрала 79,31 балла.

Второе место заняла японка Моне Чиба — 78,45 балла. Третьей идет американка Эмбер Гленн — 72,65 балла.

25-летняя Сакамото является трехкратной чемпионкой мира. На ее счету три серебра и одна бронза Олимпийских игр. Фигуристка объявила о завершении карьеры после сезона-2025/26.

С остальными результатами короткой программы можно ознакомиться на сайте «СЭ».