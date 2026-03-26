Хазе и Володин лидируют после короткой программы на чемпионате мира-2026

Представляющие Германию Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин занимают первое место после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию. Турнир проходит в Праге.

Немецкий дуэт набрал 79,78 балла.

Второе место занимают представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава (79,45). Тройку лидеров замыкают канадцы Лиа Перейра и Трен Мишо (75,52). Произвольную программу пары представят 26 марта.

Хазе и Володин являются бронзовыми призерами Олимпийских игр 2026 года. Также на их счету серебро (2025) и бронза (2024) чемпионатов мира.

С остальными результатами короткой программы можно ознакомиться на сайте «СЭ».