Рудковская поздравила Плющенко и Трусову с третьим место на чемпионате мира

Жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская прокомментировала результаты соревнований в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме.

«Русская ракета — Саша Трусова, гордимся твоей силой духа! Единственная девочка, которая прыгнула четверные прыжки на своем дебютном взрослом чемпионате мира! Выиграла произвольную программу! Саша — ты боец! Я знаю, какой колоссальный труд стоит за этой медалью! Сколько колоссальной работы было проделано тобой и командой!

Хочу поздравить моего мужа с дебютным чемпионатом мира в качестве тренера! Знаю, как никто другой, сколько сил и души он вложил в этот сложный сезон для Саши!

Горжусь нашей сильной, молодой командой «Ангелы Плющенко»! Горжусь нашими русскими девочками, которые впервые в истории завоевали все медали! Аня Щербакова, Лиза Туктамышева, Саша Трусова — гордость мирового женского фигурного катания и гордость России!», - написала Рудковская в Instagram.

Российская фигуристка Александра Трусова, под руководством Евгения Плющенко, заняла третье место на чемпионате мира в Стокгольме. 16-летняя спортсменка выиграла произвольную программу и поднялась с 12-го места на третье, набрав по сумме двух программ 217,20 балла.