Чен третий раз подряд выиграл ЧМ, Коляда без медали

Американец Натан Чен завоевал золото чемпионата мира-2021 в Стокгольме. Для 21-летнего фигуриста эта победа стала третьей на чемпионатах мира подряд.

Вторым стал японец Юма Кагияма, тройку замкнул еще один представитель Японии — двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю.

Михаил Коляда и Евгений Семененко заняли пятое и восьмое место соответственно. Фигуристы смогли вернуть России максимальную квоту на Олимпиаду — на Играх в Пекине в мужском одиночном катании выступят три россиянина.

Стокгольм (Швеция)

Чемпионат мира

Мужчины

Произвольная программа

1. Натан Чен (США) — 222,03

2. Юма Кагияма (Япония) — 190,81

3. Сома Уно (Япония) — 184,82

4. Юдзуру Ханю (Япония) — 182,20

5. Михаил Коляда (Россия) — 178,52

6. Киган Мессинг (Канада) — 176,75

7. Евгений Семененко (Россия) — 171,59

Итог

1. Натан Чен (США) — 320,88

2. Юма Кагияма (Япония) — 291,77

3. Юдзуру Ханю (Япония) — 289,18

4. Сома Уно (Япония) — 277,44

5. Михаил Коляда (Россия) — 272,04

6. Киган Мессинг (Канада) — 270,26...

8. Евгений Семененко (Россия) — 258,45