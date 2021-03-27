Чен третий раз подряд выиграл ЧМ, Коляда без медали
Американец Натан Чен завоевал золото чемпионата мира-2021 в Стокгольме. Для 21-летнего фигуриста эта победа стала третьей на чемпионатах мира подряд.
Вторым стал японец Юма Кагияма, тройку замкнул еще один представитель Японии — двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю.
Михаил Коляда и Евгений Семененко заняли пятое и восьмое место соответственно. Фигуристы смогли вернуть России максимальную квоту на Олимпиаду — на Играх в Пекине в мужском одиночном катании выступят три россиянина.
Стокгольм (Швеция)
Чемпионат мира
Мужчины
Произвольная программа
1. Натан Чен (США) — 222,03
2. Юма Кагияма (Япония) — 190,81
3. Сома Уно (Япония) — 184,82
4. Юдзуру Ханю (Япония) — 182,20
5. Михаил Коляда (Россия) — 178,52
6. Киган Мессинг (Канада) — 176,75
7. Евгений Семененко (Россия) — 171,59
Итог
1. Натан Чен (США) — 320,88
2. Юма Кагияма (Япония) — 291,77
3. Юдзуру Ханю (Япония) — 289,18
4. Сома Уно (Япония) — 277,44
5. Михаил Коляда (Россия) — 272,04
6. Киган Мессинг (Канада) — 270,26...
8. Евгений Семененко (Россия) — 258,45
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
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