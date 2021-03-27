Трехкратный чемпион России Михаил Коляда рассказал о прокатах в Швеции и о том, хочет ли он оставить произвольную программу на следующий сезон.

Российские одиночники смогли вернуть три квоты на Олимпийские игры — Коляда стал пятым, а Евгений Семененко — восьмым.

— Как бы странно не звучало, для себя лично ставил цель просто хорошо поработать. Дополнительного давления не было. Программа мне очень нравится, а насчет следующего сезона будем думать. Алексей Николавеч (Мишин) — очень мудрый наставник, я ему полностью доверяю, — заявил Коляда.

(Анастасия Плетнева)