Призер чемпионата России Катарина Гербольдт в разговоре с «СЭ» поздравила российских фигуристов с победой в трех из четырех возможных дисциплин чемпионата мира в Швеции.

27 марта российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли мировое первенство в танцах на льду впервые за 12 лет.

«Это очень крутой результат! Поздравляю Вику и Никиту! Русские спортсмены показали, что по сей день мы — самая сильная делегация. На сегодняшний день программа минимум со стороны мужчин выполнена. Медленно, но верно мы идем к тому, чтобы наше мужское фигурное катание боролось за золотые медали. Три квоты — огромное достижение. Но полноценными лидерами мы станем, когда соберем все четыре комплекта медалей», — сказала Гербольдт «СЭ».

(Владимир Пушкарев)