Анна Щербакова отметила, что победа на чемпионате мира не должна отразиться на следующем сезоне

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о том, как она отреагировала на свою победу на чемпионате мира в шведском Стокгольме.

— После такого сложного года что для вас значит, что вы на пьедестале предолимпийского чемпионата мира? Давит, мотивирует?

— Чемпионат мира — очень важное соревнование, не связанное с Олимпиадой, важная ступень. Для меня выиграть здесь — огромная честь. Но это никак не должно отразиться на следующем сезоне. А сейчас я очень рада, — сказала Щербакова.

Российские фигуристки заняли три первых места. Второй стала Елизавета Туктамышева, третьей — Александра Трусова.

(Дмитрий Кузнецов)