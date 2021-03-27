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Анна Щербакова отметила, что победа на чемпионате мира не должна отразиться на следующем сезоне

00:59
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Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о том, как она отреагировала на свою победу на чемпионате мира в шведском Стокгольме.

— После такого сложного года что для вас значит, что вы на пьедестале предолимпийского чемпионата мира? Давит, мотивирует?

—  Чемпионат мира — очень важное соревнование, не связанное с Олимпиадой, важная ступень. Для меня выиграть здесь — огромная честь. Но это никак не должно отразиться на следующем сезоне. А сейчас я очень рада, — сказала Щербакова.

Российские фигуристки заняли три первых места. Второй стала Елизавета Туктамышева, третьей — Александра Трусова.

(Дмитрий Кузнецов)

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