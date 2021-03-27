Анна Щербакова отметила, что победа на чемпионате мира не должна отразиться на следующем сезоне
Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о том, как она отреагировала на свою победу на чемпионате мира в шведском Стокгольме.
— После такого сложного года что для вас значит, что вы на пьедестале предолимпийского чемпионата мира? Давит, мотивирует?
— Чемпионат мира — очень важное соревнование, не связанное с Олимпиадой, важная ступень. Для меня выиграть здесь — огромная честь. Но это никак не должно отразиться на следующем сезоне. А сейчас я очень рада, — сказала Щербакова.
Российские фигуристки заняли три первых места. Второй стала Елизавета Туктамышева, третьей — Александра Трусова.
(Дмитрий Кузнецов)
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