Тарасова поделилась ожиданиями от произвольной программы у женщин на чемпионате Европы

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью Eurostavka поделилась ожиданиями от произвольной программы у женщин на чемпионате Европы.

— Какие ожидания перед женской произвольной программой? Смогут ли наши девушки сместить бельгийку и занять весь пьедестал?

— Конечно, могут, они у нас умнички. Будем смотреть, следить, ждем, что выиграют все три медали.

— Александра Трусова в очередной раз берет сложнейшую программу с пятью четверными прыжками, получится у нее хороший прокат, не сильный ли это риск?

— Мы же с вами не гадалки, получится — не получится, не можем заранее знать, как будет. Если берет — значит уверена, уже доказывала. Надеемся, и сегодня сможет.