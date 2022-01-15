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Сегодня, 14:43

Тарасова поделилась ожиданиями от произвольной программы у женщин на чемпионате Европы

Роман Шишов
Корреспондент

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью Eurostavka поделилась ожиданиями от произвольной программы у женщин на чемпионате Европы.

— Какие ожидания перед женской произвольной программой? Смогут ли наши девушки сместить бельгийку и занять весь пьедестал?

— Конечно, могут, они у нас умнички. Будем смотреть, следить, ждем, что выиграют все три медали.

— Александра Трусова в очередной раз берет сложнейшую программу с пятью четверными прыжками, получится у нее хороший прокат, не сильный ли это риск?

— Мы же с вами не гадалки, получится — не получится, не можем заранее знать, как будет. Если берет — значит уверена, уже доказывала. Надеемся, и сегодня сможет.

Источник: https://eurostavka.ru/news/other/tatyana-tarasova-podelilas-ozhidaniyami-ot-proizvolnoy-programmy-u-zhenshchin-na-che-v-talline
Татьяна Тарасова
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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