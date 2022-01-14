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Сегодня, 18:09

Тарасова — о результатах ритм-танца: «Спортсмены довольны, тренеры довольны. И мы тоже!»

Артем Бухаев
Корреспондент

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» прокомментировала результаты выступления российских спортсменов в ритм-танце на чемпионате Европы в Таллине.

«Обычно Синицина и Кацалапов имеют больший отрыв от Букина и Степановой. Сегодня Ваня очень хорошо катался. Это было замечено судьями. Всего один балл отрыва. По-моему, спортсмены довольны, тренеры довольны. Мы тоже довольны», — сказала Тарасова «СЭ».

Победу одержали представители России Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Второе место заняли еще одни представители России — Александра Степанова и Иван Букин. Еще одна российская пара — Диана Дэвис и Глеб Смолкин — оказалась на восьмой строчке.

Александра Степанова/ Иван Букин
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
Татьяна Тарасова
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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