Ковтун назвал справедливым включение в заявку на чемпионат Европы Семененко вместо Мозалева

Бывший фигурист Максим Ковтун прокомментировал решение тренерского штаба сборной России включить в заявку на чемпионат Европы Евгения Семененко, а бронзового призера чемпионата страны Андрея Мозалева сделать запасным.

«Не очень понимаю, почему каждый год поднимают тему состава. Есть первое и второе место, которые едут всегда. Есть третья путевка, по которой решает тренерский совет. Если совет решил, что Семененко будет лучше, если на него лучше будет положиться. Значит, так и есть. Значит, сейчас еще не время Андрея. У Семененко больше опыта, шикарно дебютировал на чемпионате мира. Все абсолютно справедливо», — приводит «Чемпионат» слова Ковтуна.

Мозалев занял третье место на чемпионате России, набрав 278,28 балла по сумме двух программ, Семененко стал четвертым с результатом в 274,28 балла.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Таллине с 10 по 16 января 2022 года.