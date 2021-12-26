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Ковтун назвал справедливым включение в заявку на чемпионат Европы Семененко вместо Мозалева

13:26
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Бывший фигурист Максим Ковтун прокомментировал решение тренерского штаба сборной России включить в заявку на чемпионат Европы Евгения Семененко, а бронзового призера чемпионата страны Андрея Мозалева сделать запасным.

«Не очень понимаю, почему каждый год поднимают тему состава. Есть первое и второе место, которые едут всегда. Есть третья путевка, по которой решает тренерский совет. Если совет решил, что Семененко будет лучше, если на него лучше будет положиться. Значит, так и есть. Значит, сейчас еще не время Андрея. У Семененко больше опыта, шикарно дебютировал на чемпионате мира. Все абсолютно справедливо», — приводит «Чемпионат» слова Ковтуна.

Мозалев занял третье место на чемпионате России, набрав 278,28 балла по сумме двух программ, Семененко стал четвертым с результатом в 274,28 балла.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Таллине с 10 по 16 января 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/figureskating/news-4557531-kovtun-u-semenenko-bolshe-opyta-chem-u-mozalyova-vsyo-spravedlivo.html

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на чемпионат Европы и Олимпийские игры