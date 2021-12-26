Авербух считает, что состав сборной России на чемпионат Европы сформирован абсолютно правильно

Хореограф и продюсер Илья Авербух в разговоре с «СЭ» отреагировал на объявленный состав сборной России на Чемпионат Европы в Эстонии по фигурному катанию.

«Полностью поддерживаю решение Федерации. Считаю, что состав абсолютно правильно сформирован по результатам чемпионата России. Единственное, есть исключение в мужском одиночном катании. Но здесь это тоже допустимо, поскольку после короткой программы Евгений Семененко лидировал. Но уже по итогам чемпионата Европы будет окончательно сформирован состав мужской сборной в одиночном катании», — сказал Авербух «СЭ».

Напомним, что в состав сборной России на чемпионат Европы по женскому фигурному катанию вошли Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Туктамышева осталась в запасе.

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2022 пройдет с 10 по 16 января в эстонской столице Таллине, в спортивном комплекте «Тондираба».