Свищев призвал лишить Эстонию чемпионата Европы по фехтованию из-за недопуска россиян

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что Эстонию нужно лишить права проведения чемпионата Европы по фехтованию из-за отказа допускать россиян.

«Все должны получить допуск в страну для участия в турнирах, которые организуют европейская и международная федерации, — цитирует Свищева ТАСС. — Подобное поведение властей Эстонии неизбежно повлечет за собой ответственность. И лишение страны права проведения соревнований — одна из мер. Можно и финансовые инструменты применить, оштрафовать — в том случае, если какая-то страна идет на попятную и начинает использовать политические действия. Международные соревнования с участием россиян и белорусов должны принимать страны, которые готовы обеспечить равный допуск. В контрактах организаторов соревнований прописано обязательство оказывать визовую поддержку спортсменам. Давайте вспомним Уимблдон, который лишили очков и оштрафовали после недопуска россиян. Да и в целом, России тоже пора вновь подавать заявки на проведение международных соревнований. Мы-то уж точно дадим равные возможности приезда для всех участников без дискриминации».

В ноябре Международная федерация фехтования заявила, что будет переносить или отменять соревнования в случае недопуска на них спортсменов по национальному признаку. Российские фехтовальщики допущены до участия в соревнованиях в нейтральном статусе.

Чемпионат Европы должен пройти с 16 по 21 июня в Таллине.