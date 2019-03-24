Российский шпажист Бида занял первое место на этапе Кубка мира в Аргентине

Российский шпажист Сергей Бида завоевал золотую медаль в индивидуальном турнире шпажистов на этапе Кубка мира по фехтованию в аргентинском Буэнос-Айресе, информирует ТАСС.

Бида одержал победу над итальянцем Габриэле Чимини (15:11) в финальном поединке. Американец Кертис Макдоуальд и венгр Андраш Редли завоевали бронзовые медали.

Кубок мира среди шпажистов проходит с 22 по 24 марта.

Бида является пятикратным чемпионом России. Становился чемпионом Европы в 2018 году в Сербии, а также обладатель бронзовой награды на чемпионате мира в Китае (2018).

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