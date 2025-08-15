Кирилл Бородачев: «До финального поединка на ЧМ-2025 не выдыхал, хотел завоевать золото»

Российский рапирист Кирилл Бородачев прокомментировал свое выступление в личном турнире на чемпионате мира в Тбилиси, в котором он завоевал серебряную медаль.

— В личном турнире рапиристов на чемпионате мира рано вылетел ваш брат Антон. Повлияло ли это как-то на ваше выступление?

— У нас на протяжении всей спортивной жизни, если кто-то один проигрывает, то другой фехтует и за себя, и за брата. Наверное, это как-то нам помогает, сразу чувствуется сильная поддержка брата, и как будто появляется даже двойная ответственность перед нашими тренерами, семьей и страной.

— Чем запомнился путь до финала?

— Был очень насыщенный день, много ярких поединков. Не буду вдаваться в подробности по каждому бою, но все они были валидольными, запоминающимися и рабочими.

— На Олимпиаде в Токио после победы над командой США в полуфинале говорили, что отдали много эмоций, которых не хватило на финал с Францией. Не произошла ли сейчас похожая история в Тбилиси?

— Нет. Вы совершенно правы, что на Олимпиаде в Токио так оно и было. Но на чемпионате мира все происходило по-другому. Я был настроен до конца, до финального поединка не выдыхал, хотел завоевать именно золото. Но бой абсолютно не сложился.

— По какой причине?

— Я бы не сказал, что соперник из Гонконга непобедимый и делает какие-то приемы, против которых нет противоядия. Однако он очень хорошо чувствует дистанцию. Наверное, показательный момент, что он выиграл последние три турнира: «Гран-при» в Шанхае, чемпионат Азии и чемпионат мира. Но все равно таких можно и нужно побеждать, над чем и буду работать, — сказал Бородачев «СЭ».