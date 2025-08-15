Фехтование
15 августа, 09:30

Кирилл Бородачев: «Считаю нашу команду рапиристов очень сильной и способной выигрывать у любых соперников»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Российский рапирист Кирилл Бородачев прокомментировал для «СЭ» неудачное выступление нашей команды в командном турнире на чемпионате мира-2025 в Тбилиси. До этого российская сборная с братьями Антоном и Кириллом Бородачевыми в составе брала серебро Олимпиады-2021 и бронзу чемпионата Европы. В Тбилиси наши рапиристы вылетели в 1/16 финала, проиграв сборной Кореи. На этом чемпионате мира Кирилл завоевал серебро в личном турнире.

— Медаль на шее, можно сказать, что дело сделано, но впереди еще был командный турнир. Тяжело ли было на него настроиться после личного серебра?

— Не сказал бы, что испытывал трудности в эмоциональном настрое. Мы все были мотивированы, выходили биться и побеждать. Но у нас не получилось.

— Чем занимались до старта командного турнира? Как провели день без соревнований?

— Я пытался восстановиться за эти сутки, чтобы выйти на встречу максимально свежим. Потому что личный турнир все-таки забрал какую-то часть и эмоциональной, и физической выносливости.

— Насколько сказалось на результате в командном турнире отстранение, которое было? Ведь из-за низкого рейтинга пришлось сразу фехтовать с сильными соперниками.

— То, что мы долго не участвовали в командных соревнованиях, конечно, немного сказалось. И, как мне кажется, в основном на том, что мы потеряли ту самую нить командного настроя. Проигрыш в 1/16 чемпионата мира — это однозначно плохой результат, но мы проведем работу над ошибками и вернемся только сильнее. Потому что я считаю нашу команду очень сильной и способной выигрывать у любых соперников, — сказал Бородачев «СЭ».

Кирилл Бородачев.«До финального поединка не выдыхал, хотел завоевать именно золото». Как наша сборная взяла медаль чемпионата мира
Фехтование
Кирилл Бородачев
Кирилл Бородачев: «До финального поединка на ЧМ-2025 не выдыхал, хотел завоевать золото»

Кирилл Бородачев: «Я бы хотел, чтобы реванш с гонконгцем состоялся на его домашнем ЧМ-2026»

