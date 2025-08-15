Фехтование
15 августа, 09:00

Кирилл Бородачев: «Во время отстранения мы испытывали нехватку международного спарринга»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Серебряный призер Олимпиады-2021 и чемпионата мира-2025 по фехтованию Кирилл Бородачев рассказал «СЭ», как чувствовал себя в период отстранения от международных соревнований.

— Это был ваш первый чемпионат мира, на котором выступали, но шесть лет назад ездили в роли запасного в Будапешт. Что помните о том турнире?

— Для меня это был очень хороший опыт. Даже не принимая участия, я тогда понял, что такое взрослый чемпионат мира. Настоящий праздник — накал страстей, болельщики. Наша сборная тогда еще выиграла общекомандный зачет, было много медалей, короче говоря, вдохновился.

— После Будапешта-2019 вы выиграли чемпионат России, стали одним из лидеров сборной, с которой взяли серебро Олимпиады в Токио. А потом были пропуски двух чемпионатов мира и Олимпиады в Париже. Годы идут, вы взрослеете, подрастает новое поколение. Возникали ли мысли, что у вас в карьере может вообще не оказаться чемпионатов мира?

— Нет, не возникали. Потому что я еще молод и силен. Надеюсь, буду фехтовать еще очень долго и составлять конкуренцию всему мировому сообществу. Также постараюсь быть примером для молодого подрастающего поколения.

— А как справлялись с тем, что мимо проходят важные турниры?

— Конечно, мы испытывали какую-то нехватку международного спарринга. Но у нас хороший, боевой, большой коллектив в России. В нем мы так же прогрессировали, так же работали и ждали момента, когда вернемся и сможем проявить себя.

— 25 лет — это не поздно для дебюта на чемпионате мира?

— Наверное, поздно. Хотелось бы пораньше войти на такие турниры и в них поучаствовать. Но как есть, так есть, и я ни капельки не сожалею. В 2021 году мы успели зацепить Олимпиаду в Токио, откуда вернулись с медалями. То есть уже получили ценнейший опыт, — сказал Бородачев «СЭ».

Кирилл Бородачев.«До финального поединка не выдыхал, хотел завоевать именно золото». Как наша сборная взяла медаль чемпионата мира
Кирилл Бородачев
