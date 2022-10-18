ВАДА поставило бодибилдинг вне закона. Cпортсмены там — за легализацию анаболиков

Антидопинговое агентство лишило аккредитации Международную федерацию бодибилдинга и фитнеса.

У Всемирного антидопингового агентства есть опыт бана стран, и не только России. Теперь наступила очередь целых видов спорта. Исполком ВАДА признал Международную федерацию бодибилдинга и фитнеса (IFBB) не соответствующей своему кодексу. Теперь IFBB лишена лицензии на проведение соревнований. Только вот к каким это может привести последствиям? Бодибилдинг — неолимпийская дисциплина и не стремится к сближению с МОК. К тому же внутри сообщества любителей нарастить мышцы и так давно ходили разговоры о необходимости аннулирования подписи под кодексом ВАДА и легализации допинга. Теперь эти устремления будут усиливаться.

Чиновники IFBB не будут оспаривать резкое решение ВАДА

ВАДА обвинило Международную федерацию бодибилдинга и фитнеса (IFBB) в несоблюдении базовых допинговых стандартов. В своем заявлении агентство уверяет, что к этому резкому шагу привели многочисленные несоответствия IFBB в соблюдении режима допинг-тестирования и недостаточные ресурсы для разработки антидопинговой программы в этом виде спорта. Более того, эксперты агентства говорят о многочисленных случаях коррупции и халатного отношения к допинговым нарушениям. Как ни странно, IFBB не оспаривает претензии ВАДА и не собирается подавать иск в отношении организации в Спортивный арбитражный суд (CAS). Это значит, что уже со следующей недели вся деятельность IFBB по тестированию будет подлежать надзору третьей стороны, а ее представителям будет запрещено принимать участие или посещать любые мультиспортивные мероприятия.

Сам факт признания нарушений и даже жесткое наказание не сильно удивляют. Мало кто будет спорить с тем, что бодибилдинг едва ли не самый проблемный вид спорта в вопросе допинга. Не шокирует и решение ВАДА, это вполне в духе агентства — принимать санкции. Но что удивляет, так это покорность международной федерации. Другие крупные антидопинговые разбирательства — вокруг России, бокса, тяжелой атлетики — всегда заканчивались судебными тяжбами. IFBB апеллировать не спешит. С чем это может быть связано? Вряд ли с признанием существующих проблем. Не исключено, что в организации устали бороться с ВАДА и теперь на первый план могут выйти маргиналы, ранее требовавшие легализации допинга. Таких людей в целом в мире спорта немало, но именно в бодибилдинге их количество зашкаливает.

Бодибилдинг. Фото Global Look Press

Пример для бодибилдинга — американские спортивные лиги

Главная проблема для ВАДА — бодибилдинг не входит в число олимпийских видов, и запреты посещать Олимпиаду для чиновников IFBB — исключительно демонстративная мера. IFBB входит в несколько мультиспортивных организаций — федерация в списке основателей Международной ассоциации всемирных игр (IWGA), член Международного совета спортивной науки и физического воспитания (ICSSPE), Международного комитета Пьера де Кубертена и Международного совета по тренерскому образованию (ICCE). Федерация также признана Олимпийским советом Азии (OCA), Высшим советом по спорту Африки, Ассоциацией панамериканских спортивных федераций и 90 национальными олимпийскими комитетами. В том числе и Олимпийским комитетом России, а также Минспорта РФ.

На практике это дает бодибилдерам право на участие в Играх Юго-Восточной Азии, Азиатских играх, Южноамериканских играх, Азиатских пляжных играх, Арабских играх, Тихоокеанских играх, Африканских играх и Всемирных играх для неолимпийских дисциплин. Значительные соревнования с неплохим бюджетом, однако их потеря вряд ли станет для мирового бодибилдинга критичной. На другой чаше весов — возможность стать первым видом спорта, который бросит реальный вызов ВАДА.

Пока что на это способны только американские спортивные лиги. Но у них есть собственные антидопинговые программы, что требует немалых денег. А если IFBB объявляет войну всемирному агентству, федерация и все ее подразделения автоматические лишаются госфинансирования. Платить за тех, кто фактически легализовал допинг, не станет ни одна страна. Но тут все не так просто. Большинство лиг по бодибилдингу и фитнесу и так не висят на шее бюджета, а финансируются из своих источников — в том числе производителями разного рода фармы.

Бодибилдинг. Фото Global Look Press

Запрещать следует только опасный для здоровья допинг

В бодибилдинге вообще несколько альтернативных международных федераций, которые проводят свои чемпионаты Европы и мира и неподотчетны ВАДА. В новых реалиях они могут получил дополнительный импульс. Если на альтернативном ЧМ будут все звезды и реальная борьба за звание лучшего в мире, а на признанном ВАДА турнире — одни только любители, то за какими соревнованиями будет следить публика? Где будут стремиться участвовать новые чемпионы и каким правилам следовать? А, в конце концов, профессиональный спорт всегда должен стремиться к расширению аудитории и увеличению прибыли, иначе бизнес не работает. И если для бизнеса выгодно разорвать отношения со Всемирным антидопинговым агентством, то на такой шаг пойти будет вполне резонно. «Это профессиональный спорт, в котором допинг имеет место быть. От этого никуда не деться», — считает, например, российский чемпион мира Роман Халиуллин.

Халилуллин уверяет, что не нужно запрещать любой допинг. Вполне допустимо разрешать грамотное (или, как модно говорить, «экологическое») вмешательство в организм. По мнению Романа, в ВАДА забыли основную цель антидопинговой политики. Изначально это была битва не за чистый спорт, а за здоровье спортсменов. Далеко не весь допинг приводит к неприятным последствиям — есть масса веществ, которые запрещены совсем не из-за вреда организму. «Весь вопрос в том, как грамотно спортсмены используют препараты, — уверяет Халиуллин. — Некоторые консультируются с компетентными специалистами, врачами, сдают анализы, мониторят организм, делают обследования и проводят профилактические меры, чтобы минимизировать риск при получении каких-то необратимых последствий при применении допинга». То есть бодибилдинг может перейти на схему борьбы за победу любой ценой и запрещать только явно опасные препараты.