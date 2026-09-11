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Минспорт России лишили права определять порядок допинг-контроля

Игнат Заздравин
Корреспондент

Правительство России лишило Министерство спорта РФ права определять порядок проведения допинг-контроля. Общероссийские антидопинговые правила теперь утверждает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Документ определяет допинг-контроль как процесс, включающий планирование тестирования, взятие проб и другие процедуры, предусмотренные антидопинговыми правилами.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о приведении российского антидопингового законодательства в соответствие с международными стандартами. Документ закрепил статус РУСАДА как субъекта физической культуры и спорта.

Также РУСАДА обязано публиковать на своем сайте антидопинговые правила и другие документы, утвержденные Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и международными антидопинговыми организациями.

В настоящее время РУСАДА лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Источник: ТАСС
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РУСАДА
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