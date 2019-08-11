РУСАДА подписала соглашение о сотрудничестве со Свердловской областью

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт подписал соглашение с генеральным директором Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрием Ганусом, сообщает ТАСС. Стороны обязуются взаимодействовать в организациии проведении антидопинговых мероприятий на территории региона.

- Для Свердловской области данное сотрудничество важно в преддверии важных событий, - сказал Рапопорт. - Мы активно работаем в подготовке к чемпионату мира по боксу, который пройдет у нас в сентябре. Также мы закладываем важный фундамент по мероприятиям летней Универсиады 2023 года.

- Мы будем оказывать всяческую поддержку Свердловской области в развитии антидопингового движения, - добавил Ганус. - Будем поддерживать спортсменов Свердловской области, помогать защищать их права. Оказывать всяческое содействие в образовательной сфере и исследованиях в сфере антидопинга. По приглашению властей Свердловской области мы будем сопровождать все мероприятия в регионе.