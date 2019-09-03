Кандидат в президенты ВАДА Банька считает, что Россия должна доказать свое желание бороться с допингом

Единственный кандидат на пост президента ВАДА Витольд Банька считает, что Россия может восстановить доверие спортивного общества, если покажет реальное желание бороться с допингом. В частности, это позволит Всероссийской федерации легкой атлетики добиться восстановления в ИААФ.

— Россия должна доказать, что она действительно хочет бороться с допингом, очиститься. Тогда возвращение будет возможно, — цитирует ТАСС Баньку. — Сегодня в ВАДА ведется анализ переданных россиянами проб и материалов из московской лаборатории. Уже сейчас мы знаем, что около 300 спортсменов подозреваются в использовании допинга на основании тех данных. Вероятно, это завершится дисквалификациями.

Но это еще не конец. Полноправное возвращение станет возможным, когда будут сделаны определенные шаги. Я не могу говорить о деталях.

Выборы президента ВАДА пройдут 7 ноября, новый глава будет избран на трехлетний срок с 1 января 2020 года.