ИИХФ не обсуждала ситуацию, связанную с рекомендацией ВАДА в отношении РУСАДА

Международная федерация хоккея (ИИХФ) еще не обсуждала возможное решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по лишению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ИИХФ.

В субботу комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия. В 2023 году Россия должна принять молодежный и взрослый чемпионаты мира по хоккею среди мужчин.

— ИИХФ еще не обсуждала эти новости. До двух других событий, о которых вы упомянули, почти четыре года. Эти два события в 2023 году были утверждены для проведения в России, — отмечается в сообщении.