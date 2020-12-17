Хейтер России из сборной Швеции по биатлону Самуэльссон прокомментировал решение CAS

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон прокомментировал решение CAS отстранить Россию от международных стартов на два года.

«Уже есть решение? Слышал, что его должны сегодня вынести. Два года? Мне кажется, это очень скромно. Я за честный спорт, а Россия не всегда действовала честно», — сказал Самуэльссон в эфире телеканала «Матч ТВ».

CAS подтвердил несоответствие РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу и при этом установил срок наказания в 2 года. Оно вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.

В это время российские спортсмены и другие члены команды не смогут выступать на крупных международных соревнованиях с национальным флагом, на их форме и одежде не может быть национальной символики. Будет использоваться определение «нейтральный атлет». На аренах соревнований и в честь их побед не может звучать гимн РФ.