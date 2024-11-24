«Прошла проверку на прочность». Лысенко выиграла кейрин на первом этапе Лиги чемпионов по велотреку

И поблагодарила болельщиков за поддержку.

Россиянка Алина Лысенко 23 ноября одержала победу на первом этапе Лиги чемпионов по велоспорту. Наша спортсменка заняла первое место в кейрине на треке.

Победа и обращение к поклонникам

Соревнования прошли во французском городе Сен-Кантен-ан-Ивелин. Лысенко добралась до финиша первой, за ней расположились британка Эмма Финукейн и представительница Голландии Стеффи ван дер Пит.

Также россиянка стала третьей в спринте. По итогам первого этапа она занимает второе место в общем зачете спринтеров.

«Всем привет! Я, к сожалению, не успеваю ответить всем (но, как буду в номере, всем отпишусь). Мне очень приятно, что так много людей смотрело. Спасибо вам большое. Люблю», — написала Алина в своем Telegram-канале.

А затем рассказала, что ужасно нервничала перед стартом, поскольку давно не выступала на международном уровне.

«Не буду лукавить, этот день был у меня на полном стрессе. Многие спросили, как мне, а я даже два слова не могла связать. Мне было тяжеловато в психологическом плане, но я думаю, что с каждым этапом должно быть чуть полегче. Перед финалом, когда пристегивались, у меня на туфле отлетела застежка, чуть?чуть задержался старт по моей вине. Стрессовать было некогда, старалась настроиться и показать максимум, на что я готова. Думаю, еще немножко в плюс мне сыграло то, что меня никто не знает. Но теперь не знаю, как будет дальше, на следующих этапах», — приводит слова Лысенко matchtv.ru.

Следующий этап пройдет в нидерландском Апелдорне 29-30 ноября. Финал турнира состоится в Лондоне 6-7 декабря. К участию в Лиге чемпионов приглашают лучших гонщиков мира, которые занимают призовые места на Кубке наций (в марте Алина стала третьей в Гонконге. - Прим. «СЭ») и чемпионате мира.

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«Сдала экзамен на отлично»

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов высоко оценил выступление спортсменки. Он заявил, что Лысенко успешно прошла проверку на прочность.

«Алина — молодец, став второй по итогам первого этапа и выиграв в кейрине. Понятно, что это не чемпионат мира, но занять высокое место в компании сильных гонщиц мира дорогого стоит. В сложных условиях допуска любой международный старт очень важен для наших спортсменов. Сегодня во Франции, соревнуясь с очень серьезными соперницами, Алина прошла большую проверку на прочность, сдала своего рода экзамен. И сдала на отлично», — цитирует Екимова ТАСС.

Была фигуристкой

21-летняя Лысенко является чемпионкой мира и Европы среди юниоров, многократной чемпионкой России. Она выступает в нейтральном статусе, поскольку в мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря без флага и гимна.

Алина начинала спортивную карьеру как фигуристка, но закончила выступления на льду в 15 лет. Сейчас она является одной из главных надежд нашего велоспорта. На чемпионате России в октябре она показала результат выше мирового рекорда в индивидуальной спринтерской гонке на время на дистанции 500 м. Спортсменка проехала дистанцию за 26,750 секунды. До этого лучшее время было у немки Кристины Фогель (28,970). Теперь результат Лысенко должен ратифицировать Международный союз велосипедистов.