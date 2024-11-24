«Прошла проверку на прочность». Лысенко выиграла кейрин на первом этапе Лиги чемпионов по велотреку
Россиянка Алина Лысенко 23 ноября одержала победу на первом этапе Лиги чемпионов по велоспорту. Наша спортсменка заняла первое место в кейрине на треке.
Победа и обращение к поклонникам
Соревнования прошли во французском городе Сен-Кантен-ан-Ивелин. Лысенко добралась до финиша первой, за ней расположились британка Эмма Финукейн и представительница Голландии Стеффи ван дер Пит.
Также россиянка стала третьей в спринте. По итогам первого этапа она занимает второе место в общем зачете спринтеров.
«Всем привет! Я, к сожалению, не успеваю ответить всем (но, как буду в номере, всем отпишусь). Мне очень приятно, что так много людей смотрело. Спасибо вам большое. Люблю», — написала Алина в своем Telegram-канале.
А затем рассказала, что ужасно нервничала перед стартом, поскольку давно не выступала на международном уровне.
«Не буду лукавить, этот день был у меня на полном стрессе. Многие спросили, как мне, а я даже два слова не могла связать. Мне было тяжеловато в психологическом плане, но я думаю, что с каждым этапом должно быть чуть полегче. Перед финалом, когда пристегивались, у меня на туфле отлетела застежка, чуть?чуть задержался старт по моей вине. Стрессовать было некогда, старалась настроиться и показать максимум, на что я готова. Думаю, еще немножко в плюс мне сыграло то, что меня никто не знает. Но теперь не знаю, как будет дальше, на следующих этапах», — приводит слова Лысенко matchtv.ru.
Следующий этап пройдет в нидерландском Апелдорне 29-30 ноября. Финал турнира состоится в Лондоне 6-7 декабря. К участию в Лиге чемпионов приглашают лучших гонщиков мира, которые занимают призовые места на Кубке наций (в марте Алина стала третьей в Гонконге. - Прим. «СЭ») и чемпионате мира.
«Сдала экзамен на отлично»
Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов высоко оценил выступление спортсменки. Он заявил, что Лысенко успешно прошла проверку на прочность.
«Алина — молодец, став второй по итогам первого этапа и выиграв в кейрине. Понятно, что это не чемпионат мира, но занять высокое место в компании сильных гонщиц мира дорогого стоит. В сложных условиях допуска любой международный старт очень важен для наших спортсменов. Сегодня во Франции, соревнуясь с очень серьезными соперницами, Алина прошла большую проверку на прочность, сдала своего рода экзамен. И сдала на отлично», — цитирует Екимова ТАСС.
Была фигуристкой
21-летняя Лысенко является чемпионкой мира и Европы среди юниоров, многократной чемпионкой России. Она выступает в нейтральном статусе, поскольку в мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря без флага и гимна.
Алина начинала спортивную карьеру как фигуристка, но закончила выступления на льду в 15 лет. Сейчас она является одной из главных надежд нашего велоспорта. На чемпионате России в октябре она показала результат выше мирового рекорда в индивидуальной спринтерской гонке на время на дистанции 500 м. Спортсменка проехала дистанцию за 26,750 секунды. До этого лучшее время было у немки Кристины Фогель (28,970). Теперь результат Лысенко должен ратифицировать Международный союз велосипедистов.