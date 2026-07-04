Не все российские велогонщики получили визы для участия в чемпионате Европы в Германии

Ряд российских велогонщиков пока не получили въездные визы для участия в юниорском и молодежном первенстве Европы по велотреку, сообщает вице-президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Сергей Ковпанец.

«Этот чемпионат Европы будет иметь особое значение, ведь благодаря решению Международного союза велосипедистов наши спортсмены впервые за долгое время смогут выступить в командных видах, хоть и в нейтральном статусе. Это большой шаг вперед и возможность показать всему миру наш потенциал», — цитирует Ковпанца ТАСС.

По словам вице-президента ФВСР, у ряда спортсменов визы еще находятся в процессе получения.

«Мы очень надеемся, что все документы будут готовы в срок, и ребята смогут присоединиться к команде. Что касается состава, то он у нас сильный. Мы везем в Котбус талантливых и амбициозных ребят, которые упорно тренировались и готовы бороться за самые высокие места», — добавил Ковпанец.

Турнир пройдет с 7 по 12 июля в Котбусе (Германия).