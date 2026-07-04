Велоспорт
Велотрек
Новости
Олимпиада
Уведомления
Главная
Велоспорт
Велотрек

4 июля, 15:15

Не все российские велогонщики получили визы для участия в чемпионате Европы в Германии

Сергей Ярошенко

Ряд российских велогонщиков пока не получили въездные визы для участия в юниорском и молодежном первенстве Европы по велотреку, сообщает вице-президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Сергей Ковпанец.

«Этот чемпионат Европы будет иметь особое значение, ведь благодаря решению Международного союза велосипедистов наши спортсмены впервые за долгое время смогут выступить в командных видах, хоть и в нейтральном статусе. Это большой шаг вперед и возможность показать всему миру наш потенциал», — цитирует Ковпанца ТАСС.

По словам вице-президента ФВСР, у ряда спортсменов визы еще находятся в процессе получения.

«Мы очень надеемся, что все документы будут готовы в срок, и ребята смогут присоединиться к команде. Что касается состава, то он у нас сильный. Мы везем в Котбус талантливых и амбициозных ребят, которые упорно тренировались и готовы бороться за самые высокие места», — добавил Ковпанец.

Турнир пройдет с 7 по 12 июля в Котбусе (Германия).

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Велоспорт
Читайте также
Трамп звонил Инфантино два раза, УЕФА готов пойти против ФИФА, общий шок из-за отмены красной Балогуна. Новые подробности главного скандала ЧМ-2026
ФАС возбудила дела из-за возможного сговора сетей АЗС в ряде регионов
Неймар завершил карьеру в сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2026
Армия России поразила верфь артиллерийских катеров в Киеве
ФСБ предотвратила рассылку взрывных устройств военным в парфюмерных наборах
Чемпионат мира по футболу: колонка Казанского о победе Англии над Мексикой
Популярное видео
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Велогонщица-юниорка Беляева получила нейтральный статус от UCI

27 россиян выступят на молодежном чемпионате Европы по велотреку

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости