Велоспорт
Велотрек
Новости Олимпиада
Главная
Велоспорт
Велотрек

Сегодня, 10:30

Олимпийская чемпионка госпитализирована после жуткой аварии на велотреке. Соревнования были отменены

Соревнования Лиги чемпионов были отменены из-за столкновения велогонщиц
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Велогонщица Кэти Марчант получила серьезную травму в финале Лиги чемпионов в Лондоне
Кэти Марчант получила серьезную травму в финале Лиги чемпионов в Лондоне.
Фото скриншот из трансляции, Global Look Press
Травма британки Кэти Марчант омрачила триумф россиянки Алины Лысенко в финале Лиги чемпионов в Лондоне.

Лига чемпионов по велотреку
Общий зачет
Спринт. Женщины
1. Алина Лысенко (Россия) — 157 очков
2. Эмму Финукейн (Великобритания) — 123
3. Марта Байона (Колумбия) — 120
Спринт. Мужчины
1. Гарри Лаврейсен (Нидерланды) — 166
Гонки на выносливость. Женщины
1. Кэти Арчибальд (Великобритания) — 159
Гонки на выносливость. Мужчины
1. Дилан Бибич (Канада) — 130

Пятый финальный раунд Лиги чемпионов по велотреку оказался омрачен жутким вылетом на трибуны британской гонщицы Кэти Марчант и немки Алессы-Катрионы Препстер во время заезда в кейрине. В результате соревнования сначала были остановлены, а затем отменены. Марчант — олимпийская чемпионка и мать двухлетнего сына — находилась в руках врачей на стадионе примерно полчаса, а затем была госпитализирована с переломом руки. Препстер отделалась ушибами. К сожалению, эта авария затмила исторический триумф 21-летней россиянки Алины Лысенко. Чемпионка мира среди юниоров, за которой до нынешнего года следили только специалисты, одержала в лиге шесть побед в девяти гонках и обошла в общем спринтерском зачете олимпийских чемпионок Парижа-2024 британку Эмму Финукейн и новозеландку Эллесс Эндрюс.

Взлет юной россиянки

Лысенко до 15 лет серьезно занималась фигурным катанием (освоила тройные прыжки у звездных специалистов Сергея Дудакова и Марии Бутырской), а всего через три года после перехода в велотрек стала чемпионкой мира среди юниоров. В сентябре 2021 года Алина выиграла золото в кейрине и спринте на молодежном ЧМ в Каире, но потом надолго исчезла из информационных лент, во многом — из-за проблем с доступом к международным стартам. Только в марте 2024 года Лысенко снова зажгла, уже во взрослом спорте и в нейтральном статусе, став бронзовым призером этапа Кубка наций в Гонконге. На Игры в Париж юная звезда не попала из-за низкого рейтинга, который не сумела набрать в том числе из-за визовых проблем, возникших по политическим причинам.

Алина Лысенко. «Прошла проверку на прочность». Лысенко выиграла кейрин на первом этапе Лиги чемпионов по велотреку

На пик формы юная россиянка вышла в октябре, когда показала в Крылатском на дистанции 500 м результат выше рекорда мира (26,750), после чего заявилась на Лигу чемпионов и начала громить там титулованных соперниц. Конечно, лидеры мирового женского спринта явно не делали ставку на старты в конце олимпийского сезона, но это не умаляет заслуг Лысенко. В кейрине и спринте наша спортсменка успешно конкурировала с британкой Эммой Финукейн (олимпийской чемпионкой в командном спринте и бронзовым призером Игр-2024 в спринте и кейрине), новозеландкой Эллесс Эндрюс (олимпийской чемпионкой-2024 в спринте и кейрине) и колумбийкой Мартой Байоной (призером двух чемпионатов мира в кейрине).

В общей сложности Алина выиграла в дебютной Лиге чемпионов шесть гонок (две из пяти — в спринте и четыре из четырех — в кейрине). Возможно, мы увидели бы и седьмой триумф нашей соотечественницы, но в субботу на заключительном этапе в Лондоне в кейрине во время захода на вираж по большому радиусу случился жуткий инцидент. Британка Кэти Марчант (еще одна олимпийская чемпионка в командном спринте) и чемпионка Европы Алесса-Катриона Препстер по непонятным причинам не смогли поделить траекторию и через барьер вместе с велосипедами вылетели на трибуну, получив серьезные травмы и зацепив еще четырех болельщиков.

Велогонщица Кэти Марчант
Кэти Марчант.
Фото Global Look Press

Пожелания скорейшего выздоровления

Кошмар состоит еще и в том, что в 2022 году во время Игр Содружества в Бирмингеме похожий вылет с трека совершил британский велогонщик Мэтс Уоллс. Пытаясь уйти от столкновения, он вылетел через барьер на трибуну в толпу зрителей. В результате олимпийского чемпиона, а также еще одного британца Мэтта Бостока и канадца Дерека Джи госпитализировали. Уоллсу оказывали медицинскую помощь в течение 40 минут, но он избежал серьезных травм, заработав лишь швы на лбу, царапины и синяки. Легкие травмы тогда также получили несколько болельщиков. После этого многие велотреки, в том числе лондонский Lee Valley VeloPark, серьезно озаботились вопросами безопасности.

В нынешнем году на треке в Лондоне вокруг трассы установили 1,4-метровый барьер стоимостью 250 тысяч фунтов стерлингов, но он не спас от неприятностей участниц женского заезда в кейрине на этапе Лиги чемпионов. Препстер отделалась ушибами и ушла с места происшествия своими ногами примерно через 10 минут после аварии, а вот Марчант оказывали помощь в течение получаса, прежде чем 31-летнюю спортсменку вынесли с арены и отправили в больницу. Согласно предварительной информации, Кэти сломала предплечье и нуждается в операции, а также в длительном восстановлении.

Тадей Погачар отрицает использование угарного газа в&nbsp;качестве допинга. Велогонщики используют угарный газ как допинг. Но ВАДА не торопится его запрещать

«Мы можем подтвердить, что две гонщицы и четыре зрителя получили медицинскую помощь после инцидента во время женской гонки на UCI Track Champions League в Lee Valley VeloPark в Лондоне. Медики отреагировали немедленно, и одна спортсменка была доставлена в больницу, — говорится в заявлении федерации велоспорта Великобритании. — WBD Sports, British Cycling, Lee Valley VeloPark и Union Cycliste Internationale единогласно решили приостановить все дальнейшие гонки вечера и хотят выразить пожелания скорейшего выздоровления как гонщикам, так и всем пострадавшим зрителям. Мы также хотим поблагодарить медицинский персонал за их профессиональную работу. Мы тесно сотрудничаем со всеми сторонами инцидента, чтобы расследовать случившееся и сделать соответствующие выводы».

Велоспорт
Читайте также
«Спартак» - «Пари НН», 7 декабря 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ сезона 2024/2025
Педагог дала советы выпускникам по подготовке к экзаменам
Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио попал в жуткое ДТП
Бывшего министра обороны Южной Кореи арестовали по подозрению в госизмене
Baza: Каманцев сообщил Федорищеву о существующей практике дачи взяток судьям в российском футболе
Президент Грузии пригласила Маска посетить страну
Популярное видео
Леонтьев развеивает слухи: как живет «Нефтехимик». Спецрепортаж Шевченко
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Прошла проверку на прочность». Лысенко выиграла кейрин на первом этапе Лиги чемпионов по велотреку

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости