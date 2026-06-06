Велогонщица-юниорка Беляева получила нейтральный статус от UCI

Мария Беляева стала последним российским юниором, получившим от Международного союза велосипедистов (UCI) нейтральный статус после проверки предварительно поданной заявки, сообщает ТАСС.

17-летняя Беляева, выступающая в велогонках на треке, является многократным призером юниорских первенств России.

5 июня UCI объявил о том, что российские велогонщики-юниоры и их вспомогательный персонал теперь освобождены от требования подавать заявку на получение нейтрального статуса для участия в соревнованиях под эгидой UCI.

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