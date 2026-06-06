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6 июня, 09:50

Велогонщица-юниорка Беляева получила нейтральный статус от UCI

Сергей Ярошенко

Мария Беляева стала последним российским юниором, получившим от Международного союза велосипедистов (UCI) нейтральный статус после проверки предварительно поданной заявки, сообщает ТАСС.

17-летняя Беляева, выступающая в велогонках на треке, является многократным призером юниорских первенств России.

5 июня UCI объявил о том, что российские велогонщики-юниоры и их вспомогательный персонал теперь освобождены от требования подавать заявку на получение нейтрального статуса для участия в соревнованиях под эгидой UCI.

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Источник: ТАСС
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Велоспорт
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