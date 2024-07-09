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Сегодня, 17:40

Hamster Kombat инициировал спрос на массажеры — их используют для авто-тапов

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Hamster Kombat.
Фото Telegram

На онлайн-маркетплейсах наблюдается высокий спрос на массажеры для шеи. Их используют игроки в Hamster Kombat.

Массажер для мышц спины и шеи.
Фото Wildberries

Система «тапинга» через массажер для шеи проста: игроки включают массажеры и кладут его на телефон с включенной Hamster Kombat. От постоянных вибраций по экрану происходят авто-клики по изображению хомяка.

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Минимальная цена на такой массажер — 800-900 рублей. Если у желающих не получится стать хамстер-коиновым миллионером, то они смогут неплохо массировать свои плечи и шею.

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