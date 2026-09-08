В Street Fighter 6 анонсировали нового DLC-персонажа — им станет Арджун, бывший полицейский из Индии

Capcom объявила, что Арджун, новый DLC-персонаж четвертого года Street Fighter 6, станет доступен уже 13 октября.

Арджун, бывший индийский полицейский, сбежал после обвинения в убийстве напарника. Теперь он ищет правду и тренирует техники йогического дыхания, превращая себя в непоколебимого силача, который использует мощные, но истощающие удары.

Арджун доступен бесплатно обладателям Year 4 Character Pass, Year 4 Ultimate Pass или за Fighter Coins.