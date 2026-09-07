Промокоды War Thunder на сентябрь 2026 года

Для War Thunder в сентябре 2026 года продолжают числиться те же два бонус-кода: 52MONKEYS с декалью 1-й эскадрильи «Wukong» и WTBUTCHER с наклейкой «Мясник». Статус обоих остается спорным уже второй месяц подряд: часть крупных изданий на конец августа считает их действующими, другие — истекшими. Gaijin Entertainment не публикует уведомлений о закрытии кодов, поэтому проверить актуальность можно только вводом. Активация проходит на официальном сайте: авторизация, вкладка активации бонус-кода, ввод комбинации заглавными буквами. Важный нюанс — декали и украшения не надеваются автоматически: их нужно применить вручную через кастомизацию техники в разделе «Особые». Отдельно действуют партнерские и пригласительные ссылки, которые начисляют бонусы автоматически при регистрации нового аккаунта.