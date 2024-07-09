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Икер Касильяс в EA Sports FC 24 не умеет защищать ворота

Владислав Шалганов
Корреспондент
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EA Sports FC 24.
Фото EA

В EA Sports FC 24 появилась легендарная карточка голкипера Икера Касильяса. Карту разработчики, конечно, добавили, а вот баланс для нее завести забыли.

Дело в том, что в режиме Ultimate Team голкипер Касильяс совсем не умеет стоять на воротах. Все из-за маленького роста испанца. Футболист постоянно пропускает по девяткам и, в целом, медленно реагирует на удары. Зато у вратаря три звезды трюков, которые позволяют ему успешно обводить защиту и забивать голы.

Любители FC 24 снова сокрушились на разработчиков и отчаянно просят исправить баг. EA пока не отреагировала на просьбы игроков.

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