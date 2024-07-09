Названы три комбо-карты в Hamster Kombat на 9-10 июля
Новую комбинацию на 9-10 июля для получения пяти миллионов в Hamster Kombat разгадали почти мгновенно. Выглядит она вот так:
Комбо-карточки Hamster Kombat на 9-10 июля.
TG Leaders — раздел Specials.
Semi-final Spain vs France — раздел Specials.
DEX — раздел Web3 (новый)
Зачем нужны комбо-карты Hamster Kombat
Все купленные и прокачанные карточки в Hamster Kombat приносят пассивный заработок и моментальное пополнение на 5 миллионов монет. По слухам, на пассивный доход будут смотреть при выходе хамстер-коинов на рынок.
Как получить монеты за комбо-карты в Hamster Kombat
Зайдите в раздел Mine (обозначен изображением кирки) или нажмите кнопку «Комбо» в главном меню. После этого нужно пройти в указанные выше разделы, где и скрываются нужные карты, которые нужно купить или прокачать.
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