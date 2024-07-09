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Названы три комбо-карты в Hamster Kombat на 9-10 июля

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Hamster Kombat.
Фото Telegram

Новую комбинацию на 9-10 июля для получения пяти миллионов в Hamster Kombat разгадали почти мгновенно. Выглядит она вот так:

Комбо-карточки Hamster Kombat на 9-10 июля.

TG Leaders — раздел Specials.
Semi-final Spain vs France — раздел Specials.
DEX — раздел Web3 (новый)

Зачем нужны комбо-карты Hamster Kombat

Все купленные и прокачанные карточки в Hamster Kombat приносят пассивный заработок и моментальное пополнение на 5 миллионов монет. По слухам, на пассивный доход будут смотреть при выходе хамстер-коинов на рынок.

Как получить монеты за комбо-карты в Hamster Kombat

Зайдите в раздел Mine (обозначен изображением кирки) или нажмите кнопку «Комбо» в главном меню. После этого нужно пройти в указанные выше разделы, где и скрываются нужные карты, которые нужно купить или прокачать.

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