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31 января, 00:13

GTA, The Sims и Animal Crossing — подборка игр для новичков в мире гейминга

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Animal Crossing: New Horizon.
Фото Nintendo

Сайт Gamerant составил топ лучших игр для геймеров-новичков.

В списке портал обращался к играм, порог вхождения которых максимально низок и приветлив для начинающих игроков.

GTA 5.
Фото Rockstar Games

В списке ожидаемо оказалась GTA — легендарная серия с каждой новой частью привлекает к себе все больше людей. Особенно выделилась пятая часть — злоключения тройки бандитов гарантированно затянут даже тех людей, кто до этого никогда не увлекался играми. Простое и удобное управление, обучение азам через геймплей и сюжетные миссии, приятная и упрощенная стрельба — все это GTA 5.

Spyro: Reignited story.
Фото Toys for Bob

Также в топе франшиза Spyro The Dragon. Это 3D-платформер, в который с интересом можно поиграть как взрослым, так и детям. Несложное управление вкупе с ненапряжным геймплеем и очаровательными персонажами точно сможет затянуть абсолютно любого.

Animal Crossing: New Horizon.
Фото Nintendo

В подборке также франшиза Pokemon; симулятор размеренной жизни на острове «Animal Crossing»; аркадная «Mario Kart» и культовая серия The Sims.

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