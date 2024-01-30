Мобильная версия Genshin Impact сделала разработчиков миллиардерами — сколько заработала игра

Сервис аналитики data.ai поделился финансовыми результатами, которых удалось достичь мобильной версии Genshin Impact за 40 месяцев.

Genshin Impact. Фото miHoYo

Цифры удивляют — за три с половиной года RPG смогла заработать 5 миллиардов долларов. Этот результат стал рекордным — до этого подобных цифр удалось достичь лишь нескольким проектам и на это понадобилось куда больше времени.

Релиз Genshin Impact на iOS, Android, PS4 и ПК состоялся в сентябре 2020 года. 31 января игру ждет крупный патч.