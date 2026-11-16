Заявление Gezine о PS5 не подтвердило скорый запуск GTA 6 на ПК

Исследователь безопасности Gezine заявил, что ему удалось извлечь исполняемый файл игры на PlayStation 5 с прошивкой 14.22. Сообщение появилось 16 ноября. Название игры автор публикации не раскрыл.

Новость распространилась на фоне приближающегося выхода GTA VI. Однако в сообщении Gezine нет утверждения, что полученный файл относится к игре Rockstar. Демонстрацию запуска GTA VI на ПК исследователь также не представил.

Само извлечение файла не подтверждает возможность запустить консольную игру на компьютере. Утверждение о появлении GTA VI на ПК через несколько дней после релиза остается предположением. Связь прошивки 14.22 с требованиями GTA VI упоминается в публикациях СМИ, но официального подтверждения от Sony или Rockstar нет.

Выход GTA VI запланирован на 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Дата выпуска компьютерной версии не объявлена.