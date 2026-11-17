Riot Games анонсировали самое крупное обновление к League of Legends — «Новая заря», что сильно изменит игру

Студия-разработчик Riot Games рассказала об обновлении «Новая заря», которое выйдет в 2027 году и изменит огромное количество механик League of Legends.

Разработчики хотят, чтобы League of Legends развивалась долгие годы, поэтому решились на координальные изменения. Обновление «Новая заря» изменит клиент, Ущелье призывателей, геймплей и обучающий режим — в ролике показали новое меню выбора персонажа и обновленных миньонов.

Больше подробностей о «Новой заре» в League of Legends студия пообещала раскрыть в январе 2027-го.