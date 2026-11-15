Для Super Meat Boy анонсировали новую версию с музыкой автора оригинала

Студия Team Meat анонсировала Super Meat Boy Again+ — новую версию своего знаменитого платформера. Вместе с объявлением разработчики опубликовали первый трейлер проекта.

В Again+ переделают графику и анимационные заставки, а также обновят музыкальное сопровождение. За саундтрек отвечает Danny B — композитор оригинальной Super Meat Boy.

Авторы обещают более 300 уровней, знакомые испытания и новые секреты. Часть сюрпризов рассчитана на поклонников, которые уже изучили оригинал: раскрывать все особенности версии со знаком «плюс» студия заранее не собирается.

Super Meat Boy Again+ выйдет на ПК в Steam, но дату релиза пока не объявили. Оригинальная игра появилась в 2010 году и строилась на прохождении коротких полос препятствий с пилами, ловушками и прыжками по стенам.