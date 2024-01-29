Близится анонс главного конкурента S.T.A.L.K.E.R. 2

Судя по циркулирующим в интернете слухам, новый State of Play (презентация игр издательства Sony) пройдет уже 31 января — и на ней покажут, ни много ни мало, новую часть Metro. Сообщается, что называться игра будет Metro: Awakening.

Она не будет прямым продолжением Exodus, а скорее чем-то вроде спин-оффа, основной «фишкой» которого будет виртуальная реальность. Если слухи окажутся правдой, то игроков ожидает нечто вроде Half-Life: Alyx, но в сеттинге постапокалиптического СССР — явно не то, чего все ожидали.