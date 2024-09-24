Лучшие телевизоры 2024 года

Для консолей PlayStation 5 и Xbox Series, просмотра фильмов и телепередач.

Современные телевизоры могут впечатлить высочайшим качеством изображения и звука. Однако выбрать ту самую модель среди всего многообразия устройств довольно сложно. Для помощи мы собрали десять лучших телевизоров 2024 года.

Эти модели отлично подходят как для просмотра фильмов и телепередач, так и для прохождения видеоигр на PlayStation 5 или Xbox Series.

1. Tuvio 4K Ultra HD Frameless 43

— Тип: LED-телевизор

— Диагональ: 43 дюймов

— Экран: 3840x2160, DLED, 60 Гц

— Операционная система: YaOS

— Цена: от 19 500 рублей

— Плюсы: хороший экран, возможность кастомизации прошивки.

— Минусы: картинка порой не самая четкая.

Tuvio 4K Ultra HD Frameless 43.

Недорогой, но крутой аппарат от суббренда «Яндекс». В особенности устройство оценят люди, кому нужен просто телевизор, без всяких лишних наворотов. Главный плюс модели кроется в DLED-экране с тонкими рамками, который выдает приятную и чуткую картинку даже при неоптимальном освещении.

Полный порядок и с программной начинкой. Операционная система YaOS работает шустро, поддерживает управление через «Алису», позволяет не только устанавливать разные приложения, но и даже накатить кастомную прошивку. Идеальное сочетание невысокой цены и высокого качества.

2. TCL 43V6B

— Тип: LED-телевизор

— Диагональ: 43 дюймов

— Экран: 3840x2160, DLED, 60 Гц

— Операционная система: Google TV

— Цена: от 29 000 рублей

— Плюсы: компактные размеры, шустрая ОС, четкое изображение.

— Минусы: звуку не хватает выразительности.

TCL 43V6B.

Несмотря на небольшие габариты, данный телевизор приятно удивляет своими возможностями. Китайский производитель оснастил гаджет неплохим 43-дюймовым DLED-экраном. И без того приятная картинка дополнительно подтягивается функцией AiPQ на основе искусственного интеллекта.

В роли операционки тут выступает простая и понятная Google TV со всеми доступными фишками. А это значит, что можно не только наслаждаться просмотром любимого фильма, но и устанавливать разные приложения и управлять через голосовые команды. Ну а для любителей подключать различную периферию предусмотрено множество портов и разъемов сзади.

3. LG 50UR78001

— Тип: LED-телевизор

— Диагональ: 50 дюймов

— Экран: 3840x2160, DLED, 60 Гц

— Операционная система: webOS 23

— Цена: от 45 000 рублей

— Плюсы: высокое качество изображения, удобное управление.

— Минусы: стереодинамики не самые мощные.

LG 50UR78001.

Телевизор LG 50UR78001 идеально смотрится в интерьере любой гостиной или спальни. Устройство не только стильно выглядит, но и обеспечивает комфортный просмотр видеоконтента за счет шикарного 50-дюймового DLED-экрана, процессора для оптимизации качества картинки и функции компенсации кадров.

Фирменная операционная система webOS 23 поддерживает все актуальные возможности, от работы стриминговых сервисов и магазина приложений до встроенного браузера и распознавания голоса. Ну и куда же без ALLM-режима, позволяющего проходить игры с минимальной задержкой отклика изображения.

4. Xiaomi TV A 43 FHD 2025

— Тип: LED-телевизор

— Диагональ: 43 дюймов

— Экран: 1920x1080, 60 Гц

— Операционная система: Google TV

— Цена: от 60 000 рублей

— Плюсы: большой экран, простота в управлении.

— Минусы: существенных недостатков нет.

Xiaomi TV A 43 FHD 2025.

Хоть и Xiaomi больше известна своими смартфонами, но и телевизоры у компании получаются очень даже ничего. Модель A 43 FHD 2025 выделяется небольшими размерами, сочным 43-дюймовым LED-экраном и годными стереодинамиками.

В качестве прошивки использована более привычная операционка Google TV. А с ней в комплекте идут все фишки в виде магазина приложений, поддержки стрим-сервисов, встроенного Chromecast и голосового помощника Google Assistant. А при необходимости к нему можно подключить почти любую периферию.

5. Hisense 55E7KQ Pro

— Тип: LED-телевизор

— Диагональ: 55 дюймов

— Экран: 3840x2160, QLED, 120 Гц

— Операционная система: VIDAA

— Цена: от 60 000 рублей

— Плюсы: отличная картинка, крутой звук, богатый функционал.

— Минусы: широкие ножки подходят не каждой мебели.

Hisense 55E7KQ Pro.

Сбалансированное устройство, которому идеально подходит приставка «топ за свои деньги». Телевизор может похвастаться крутым экраном, шикарным звуком и целым набором полезных функций. 120-герцовый QLED-экран с 4К разрешением на 55 дюймов выдает сочную картинку даже в комнате с проблемным освещением.

Радует и программная начинка VIDAA, позволившая реализовать поддержку магазина приложений, встроенный браузер, голосовой помощник, множество стрим-сервисов. Отличный выбор за оптимальный ценник.

6. Samsung UE55CU7100

— Тип: LED-телевизор

— Диагональ: 55 дюймов

— Экран: 3840x2160, 60 Гц

— Операционная система: Tizen

— Цена: от 62 000 рублей

— Плюсы: приятная картинка, громкий звук, множество функций.

— Минусы: требует широкую поверхность для установки.

Samsung UE55CU7100.

Смотреть любимые фильмы и сериалы на Samsung UE55CU7100 — одно удовольствие. Связано это с целым набором технологий, направленных на получение качественного изображения: тут и LED-экран с тонкими рамками, и оптимизация цвета Pur Color, и компенсация кадров через Crystal 4K.

Из других особенностей выделяются громкие стереодинамики, поддержка объемного звука OTS Lite, система оптимизации под показываемое видео, игровой режим и множество внешних портов. Работает гаджет на операционке Tizen со множеством полезных фишек. Отличный вариант для дома.

7. Philips 55PUS8729/60

— Тип: LED-телевизор

— Диагональ: 55 дюймов

— Экран: 3840x2160, DLED, 120 Гц

— Операционная система: Google TV

— Цена: от 75 000 рублей

— Плюсы: шикарный экран, гибкая ОС, стильная подсветка.

— Минусы: иногда «тупит» при чтении флешки

Philips 55PUS8729/60.

На текущий момент это один из лучших телевизоров с точки зрения качества экрана. Именитый производитель установил на данную модель 55-дюймовый 120-герцовый DLED-экран с разрешением 4K UHD, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision. Все это обеспечивает шикарное изображение в любых условиях.

Кроме четкой картинки аппарат может похвастаться громкими стереодинамиками и стильной подсветкой. Работает все это добро на Google TV, тем самым открывая доступ ко всем сервисам корпорации. Можно даже качать игры из Google Play и давать голосовые команды через Google Assistant. Отличный вариант для повседневного просмотра фильмов и сериалов.

8. TCL 55C845

— Тип: LED-телевизор

— Диагональ: 55 дюймов

— Экран: 3840x2160, QLED, 144 Гц

— Операционная система: Google TV

— Цена: от 80 000 рублей

— Плюсы: стильный дизайн, шикарная картинка, отличный звук, игровой режим.

— Минусы: по умолчанию выставлены очень низкие настройки.

TCL 55C845.

TCL 55C845 — это флагманский телевизор от знаменитого бренда, сочетающий в себе крутой экран, отличный звук, удобную операционную систему и множество дополнительных опций. За качество картинки отвечают не только топовые характеристики дисплея, но и технология подсветки miniLED.

Встроенная акустика создает эффект полного погружения во время просмотра фильмов, поэтому докупать дополнительные колонки не требуется. Ну а в простой и понятной оболочке Google TV сможет разобраться даже полный новичок. Благодаря такому набору плюсов устройство оценят не только поклонники сериалов, но и владельцы новеньких консолей.

9. LG 55QNED816RA

— Тип: LED-телевизор

— Диагональ: 55 дюймов

— Экран: 3840x2160, QNED, 120 Гц

— Операционная система: webOS

— Цена: от 100 000 рублей

— Плюсы: сбалансированные характеристики, качественный экран.

— Минусы: стереозвук мог быть лучше.

LG 55QNED816RA.

Еще один сбалансированный аппарат, который будет хорошо смотреться не только в гостиной, но и в спальне, и на кухне. Девайс включает в себя все преимущества современных смарт-телевизоров: удобная система, неплохой звук, игровая панель.

Главное достоинство LG 55QNED816RA кроется в шикарном QNED-экране. У него не только высокое разрешение, но и фишки на основе искусственного интеллекта, дополнительно оптимизирующие изображение. Такого набора достаточно, чтобы удовлетворить потребности большинства.

10. Samsung QE55QN85CAU

— Тип: LED-телевизор

— Диагональ: 55 дюймов

— Экран: 3840x2160, QLED, 120 Гц

— Операционная система: Tizen 7.0

— Цена: от 109 000 рублей

— Плюсы: качественное изображение, шустрая прошивка, мощный звук.

— Минусы: особых недостатков нет.

Samsung QE55QN85CAU.

Samsung стабильно радует фанатов качественными телевизорами. Не стала исключением и модель QE55QN85CAU. QLED-экран на 55 дюймов с разрешением 4K UHD, поддержкой HDR10+ и чипом Neural Quantum Processor 4K, дополнительно улучшающим качество, удовлетворит самого требовательного зрителя.

Дополняется все программной оболочкой Tizen 7.0 с встроенным браузером, собственным магазином приложений, голосовым помощником, игровым режимом и системой рекомендаций Smart Hub. Ну а еще аппарат звучит просто отлично, все-таки шесть мощных динамиков с функциями Samsung Object Tracking Sound, OTS и Dolby Atmos здесь установлены не ради красоты.