Сколько заработали на Хомяке? Hamster Kombat умер в глазах игроков

Крохи с барского стола.

26 сентября состоялся листинг Hamster Kombat. Радостное, вроде бы, событие. Наконец-то игроки что-то заработают за полгода мучений и просмотра рекламы. Ага, как бы не так. «Хомячья» монета умерла сразу же как только вышла на рынок.

Ожидание после листинга — повышение монеты в цене, но реальность вышла иной

На премаркете токен оценивался в $ 0,01. И многие надеялись, что после листинга монета взлетит в цене хотя бы в 2 раза. Мол, не надо смотреть на премаркет — на деле все должно быть получше. Эти люди, как оказалось позже, крупно ошибались. Вышло как раз с точностью до наоборот: монета резко полетела вниз и сейчас оценивается в мизерные $ 0, 007. Или 0, 6483 в рублях.

Что делать с токенами Hamster Kombat

Кто не успел продать свои токены в первые 10 минут, тот может уже особо не спешить. Спокойно освободитесь от них и забудьте. Либо оставьте монетки для ... истории и опыта. Может быть, с годами вы откроете свой кошелек, посмотрите на них и улыбнетесь. Скажите: какой я был дурак, что верил в сказки.

Допустим, если вам начислили за аирдроп 1 500 токенов, уже с учетом удержанных 10% токенов, то при продаже всех токенов вы получите 10 долларов. В переводе на рубли — получится даже меньше 1000 рублей.

Почему цена на Хомяк коин начала резко падать

Обычно это происходит от отсутствия поддержки со стороны создателей монеты. Искусственного завышения цены не произошло, все стали освобождаться от своих монеток, а спроса на них не оказалось. Тот же DOGS за две недели прокачки дал чуть ли не в 2 раза больше своим игрокам, чем Hamster Kombat за полгода.

Наши ожидания — наши проблемы?

Создатели «Хомяка» выпустили планы на второй сезон и собираются провести еще один листинг весной 2025 года. Но так ли это сейчас важно? Разработчики кликера уже наглядно показали отношение к своей аудитории.

Есть, конечно, мнение, что таким образом разработчики хотят вытряхнуть из проекта слабых и нетерпеливых игроков, и что пампинг монеты произойдет позже, но может уже хватит себя успокаивать? Проект словил лютый антихайп, что в светлое будущее (и во второй сезон) как-то совсем не верится.

Так почему все ноют?

Hamster Kombat изначально возник из воздуха. Приложение взлетело из-за успеха Notcoin. Люди играли в кликер, потому что верили в повторение истории. И, может быть, эта история повторилась бы, не будь разработчики такими жадными. Они тянули время, чтобы срубить побольше денег с рекламы. А когда начались возмущения, то пришлось дать столько, сколько было не жалко.

Если бы Hamster Kombat не требовал столько затрат во времени, то и недовольных было бы в разы меньше. А так, эта ситуация с «Хомяком» показала — не тратьте свой драгоценный ресурс на проекты, где требуется много действий.

С другой стороны можно сказать: все ноют, что ничего не заработали. Но ведь никто не заставлял в это играть, никто не заставлял в это заходить каждый день. Никто, в конце концов, не вложил в это ни рубля. Так вот, если рассуждать так, то, получается, что наши ожидания — это наши же проблемы.

Никто не обещал золотых гор — никто их и не получил. Все золотые горы игроки придумали себе сами. Так какие теперь претензии к разработчикам?