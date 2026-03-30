CD Projekt RED припрятала сюрприз: тайный релиз в 2026 году

В ходе отчета о финансовых результатах за 2025 год CD Projekt RED подтвердила: в течение нескольких ближайших кварталов студия выпустит неанонсированный игровой проект. Никаких деталей раскрыто не было, что мгновенно запустило волну спекуляций среди фанатов.

Основная версия комьюнити — давно ходившее в слухах DLC для «Ведьмак 3: Дикая Охота». Поклонники также указывают на финальный сезон сериала Netflix, который выходит в этом году: по их мнению, студия могла приурочить к нему какой-то игровой контент.

Параллельно студия развивает Projekt Sirius — мультиплеерный спин-офф во вселенной «Ведьмака» от The Molasses Flood (71 разработчик) и совершенно новый IP под кодовым названием Hadar — 26 человек уже перешли от концепции к активной разработке. У CD Projekt RED явно насыщенный год, и тайный релиз может оказаться самым неожиданным из всего.