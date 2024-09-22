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Сегодня, 02:30

В Hamster Kombat раздали монеты: сколько получили игроки

Артем Ращупкин
Руководитель раздела Техно
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Hamster.
Фото news.bitcoin.com
Кто не тапал, тот ничего, по сути, не потерял.

В Hamster Kombat раздали дроп. Игроки получили свои токены и оказались, мягко говоря, в шоке от полученных сумм.

Как показали результаты дропа, 6 месяцев активного тапания не окупились даже близко. Большей части игроков насыпали от 10 до 50 долларов.

Ожидание — реальность

Многие и так не рассчитывали на большие суммы, но надеялись получить хотя бы от 100 до 200 долларов. Реальность оказалась жестокой: вряд ли кто-то вообще получил больше 50 долларов. И это за полгода активной игры, за 5-10 миллионов пассивного дохода, за просмотр тонны рекламы. А вот кто действительно заработал, так это создатели кликера. «Хомяк» привлек огромное количество рекламодателей, которые наверняка не жалели денег на промо-акции.

Реальная цена на Хомяк коин в рублях

А теперь давайте посчитаем, сколько получил рядовой игрок в Hamster Kombat. В среднем игрокам насыпали от 1000 до 2000 токенов. Сейчас цена токена на премаркете составляет $ 0,01. В переводе на рубли это 0,9 рублей.

Путем нехитрых вычислений выясняем, что большинство игроков получили от 10 до 20 долларов. Опять же, переводим все в рубли и получаем суммы в ... 900 и 1 800 рублей. Если мыслить позитивно, ладно хоть вообще что-то дали.

Может ли Хомяк коин еще взлететь?

Если смотреть на проведенный листинг в DOGS, то цена на премаркете обычно в полтора-два раза ниже реальной цены во время листинга. Даже с учетом этого ваша сумма в 900 рублей может превратиться в 1800 рублей, а 1800 рублей, соответственно, в 3600 рублей. Сильно лучше не стало.

Сам листинг начнется 26 сентября. Эксперты считают, что валюта умрет сразу же после начала торгов. На искуственное повышение курса рассчитывать не приходится. Скорее всего будет массовый слив монеты и ее обвал.

Создатели кликера забрали ваше время, а взамен не предложили ничего существенного. Это было ожидаемо, учитывая количество игроков. Зато, если, опять же, мыслить позитивно вы не вложили в проект ни копейки. Воспринимайте потраченное время на «Хомяка» — как развлечение. Поиграли, пособирали карточки. Как будто развили персонажа в какой-нибудь видеоигре. Только за проведенное в играх время не дают ничего. А тут что-то да дали.

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