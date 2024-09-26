Настоящая раскладушка: двойной Huawei Mate XT можно сложить пять раз

Только что на рынки вышел тройной раскладываемый телефон Huawei Mate XT — купить его в России можно за 300-500 тысяч рублей. Однако китайцы пошли дальше: появилось видео со сдвоенным Huawei Mate XT.

Получилось что-то вроде планшета-гармошки, выглядит который весьма впечатляюще. Впрочем, трудно представить, в чем его практическая польза, да и циркулирующая в сети цена 2,6 миллиона рублей сильно настораживает — самому склеить два смартфона будет гораздо дешевле.