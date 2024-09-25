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В «Эльдорадо» за новую консоль PS5 Pro просят 130 тысяч рублей

Артем Ращупкин
Руководитель раздела Техно
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26 сентября в «Эльдорадо» откроется предзаказ на PlayStation 5 Pro, которую можно приобрести за ... какие-то 130 тысяч рублей.

Переплата за параллельный импорт — более чем в 2 раза. Учитывая, что во всем остальном мире консоль можно будет купить за 699 долларов.

Старт продаж PS5 Pro в Эльдорадо.

Для сравнения: PS5 Slim без дисковода доступна в «Эльдорадо» за 60 тысяч рублей, а с дисководом на 5 тысяч рублей дороже. На эти же деньги можно купить RTX 4070 самая недорогая видеокарта из этой серии продается за 65 тысяч рублей.

PS5 gamepad. PlayStation 5 Pro: все за и против покупки консоли

Более рациональным решением будет воздержаться от покупки PS5 Pro и подождать стабилизации цен. Возможно, на это потребуется от 3 до 6 месяцев. Сама консоль выйдет 7 ноября. Когда ее завезут в Россию, не сообщается.

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