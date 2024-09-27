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Сегодня, 10:11

В X (Musk) Empire обнаружена загадка дня на 27-28 сентября

Евгения Воскресенская
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В кликере X Empire изменилась загадка дня на 27-28 сентября 2024 года.

До конца майнинга остались считаные дни! Какую прибыль вы получите во время листинга, который намечен на начало октября, будет зависеть от степени раскрутки вашего аккаунта. Если ваш персонаж не достиг и 4-го уровня, на получение токенов рассчитывать на стоит.

Слово из загадки дня в X Empire на 27-28 сентября.

Сегодня разгадка — слово Key.

Что такое загадка дня в X Empire

Это одна из активностей внутри кликера, которая выходит каждый день в 10:00 по московскому времени и приносит награду в виде внутригровой валюты. Количество монет, которое дают за верный ответ, зависит от уровня вашего виртуального Маска.

Как решить загадку дня в X Empire

Если не хотите тратить время на решение, можно посмотреть готовый ответ в интернете. После этого останется совершить несколько несложных действий: найти раздел «Задачи», затем выбрать пункт «Загадка дня». Вводите ответ в поле «Код» — и забирайте ежедневную награду.

Маск. Собраны все карты комбо дня в X Empire (Musk Empire) на 26-27 сентября
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