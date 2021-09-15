Киберспорт
Киберфутбол
Новости Статьи DOTA CS:GO League of Legends
Новости   //    Киберспорт   //    Киберфутбол

Рюдигер возмутился своим показателем скорости в FIFA 22

14:15
Теги:

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер возмутился из-за своего показателя скорости в новом футбольном симуляторе FIFA 22.

«Да ладно вам, EA Sports! Самая высокая скорость на поле — 35,8 км/ч, но моя скорость — 75? Что надо сделать, чтобы показатель вырос до 90? Разогнаться до 50 км/ч?» — написал у себя в Twitter Рюдигер, приложив фотографию своей карточки в игре.

Согласно фото, Рюдигер получит скорость 75, максимальный показатель в игре равен 99.

Выход FIFA 22 запланирован на 1 октября 2021 года, на обложке игры будет изображен форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Погба прокомментировал поражение «МЮ» от «Янг Бойз» в Лиге чемпионов
В Кремле прокомментировали ситуацию с мигрантами в РФ
Библейское пророчество про "кровавые реки" сбывается в Иордании
Видео: Рождественская чуть не упала с крыши в Петербурге
«Спартак» — лучшая команда Европы». Историческая осень красно-белых в Лиге чемпионов
vs
0
Офсайд