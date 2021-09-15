Рюдигер возмутился своим показателем скорости в FIFA 22

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер возмутился из-за своего показателя скорости в новом футбольном симуляторе FIFA 22.

«Да ладно вам, EA Sports! Самая высокая скорость на поле — 35,8 км/ч, но моя скорость — 75? Что надо сделать, чтобы показатель вырос до 90? Разогнаться до 50 км/ч?» — написал у себя в Twitter Рюдигер, приложив фотографию своей карточки в игре.

Come on @EASPORTSFIFA ... 35,8 km/h top speed on the pitch and only 75 pace in FIFA22?! ? What do I need to get around 90 pace? 50 km/h? ?? pic.twitter.com/tgTbmHgiDx — Antonio R?diger (@ToniRuediger) September 15, 2021

Согласно фото, Рюдигер получит скорость 75, максимальный показатель в игре равен 99.

Выход FIFA 22 запланирован на 1 октября 2021 года, на обложке игры будет изображен форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.