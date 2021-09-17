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Касильяс появится в FIFA 22 в качестве легенды футбола

05:13
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Бывший вратарь сборной Испании Икер Касильяс появится в новом футбольном симуляторе FIFA 22. Разработчики игры анонсировали появление карточки легенды в режиме Ultimate Team.

«Найдите кого-нибудь с лучшим шкафом для трофеев. Будем ждать...Икер Касильяс в FIFA 22 как икона футбола», — говорится в сообщении.

40-летний испанец большую часть карьеры провел в «Реале». Он играл в системе клуба с 8 лет в течение 17 сезонов, а затем перешел в «Порту». В 2020 году вратарь был вынужден завершить карьеру из-за проблем с сердцем.

Выход футсима запланирован на 1 октября этого года. На обложке будет изображен нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе.

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Евгений Козинов все материалы автора

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