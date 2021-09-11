Мбаппе показал свою карточку в FIFA 22

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе опубликовал свой рейтинг в новом футбольном симуляторе FIFA 22. Игрок в историях Instagram показал свою карточку с общим рейтингом 91 OVR.

Отдельные характеристики карточки Мбаппе: скорость — 97, дриблинг — 92, удар — 88, защита — 36, пас — 80, физика — 77.

? Kylian Mbapp? a leak sa note globale sur #FIFA22



?? 97 vitesse

? 92 dribble

?? 88 tir

?? 36 d?fense

? 80 passe

? 77 physique pic.twitter.com/zWzZDBmhdh — beFIFA ? #FIFA22 (@_beFIFA) September 10, 2021

Выход футсима запланирован на 1 октября этого года. На обложке будет изображен нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе.