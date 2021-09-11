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Мбаппе показал свою карточку в FIFA 22

04:56
Кильян Мбаппе. Фото Instagram
Кильян Мбаппе. Фото Instagram
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Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе опубликовал свой рейтинг в новом футбольном симуляторе FIFA 22. Игрок в историях Instagram показал свою карточку с общим рейтингом 91 OVR.

Отдельные характеристики карточки Мбаппе: скорость — 97, дриблинг — 92, удар — 88, защита — 36, пас — 80, физика — 77.

Выход футсима запланирован на 1 октября этого года. На обложке будет изображен нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе.

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Евгений Козинов все материалы автора

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